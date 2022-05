Biden admite defender Taiwan em caso de ataque da China

"ambiguidade estratégica" adotada por anteriores presidentes para minimizar o risco de um conflito direto com a China.O compromisso de defender Taiwan foi manifestado durante uma conferência de imprensa em Tóquio. Ao lado do primeiro-ministro japonês, Joe Biden respondeu que "sim" à questão de se estaria disponível para se envolver num conflito com a China para defender a ilha de Taiwan, em caso de uma invasão semelhante à da Rússia na Ucrânia. "Foi esse o compromisso que assumimos", salientou.

A resposta apanhou de surpresa vários diplomatas que estavam presentes na sala e que estão a acompanhar a visita de Joe Biden à Ásia, segundo o jornal norte-americano "New York Times" Joe Biden explicou que a possibilidade de a ilha de Taiwan, cuja independência é negada por Pequim, ser tomada pela China, "numa ação semelhante à que aconteceu na Ucrânia", "não é apropriada". Face a isso, admitiu não ter quaisquer reservas em "fornecer a Taiwan os meios militares para se defender".Apesar da postura mais incisiva face aos seus antecessores, Joe Biden garantiu ainda que a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan "não mudou nada".Ainda assim, o diplomata e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Yang Jiechi alertou, após as declarações de Joe Biden, que os comentários do presidente dos Estados Unidos "arriscam consequências" e "certamente irão levar a uma situação perigosa".Esta não é a primeira vez que as declarações de Joe Biden sobre Taiwan geram polémica em Pequim. No ano passado, os assessores do presidente norte-americano tiveram de esclarecer os seus comentários sobre a ilha em quatro ocasiões diferentes, incluindo uma em que descreveu Taiwan como "independente", algo considerado uma linha vermelha para o Governo chinês.De visita à Ásia, Joe Biden prometeu ainda rever as taxas sobre as importações chinesas com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, para desacelerar a inflação. Em reação a isso, o yuan (unidade de conta da China) subiu 0,7%, para 6,6549 dólares, sendo este o valor mais alto desde o início de maio.