Rumor de guerra na frente leste

De Kiev chegam apelos a exercícios militares conjuntos com a NATO e ao aumento do nível de alerta da aliança ocidental ante a ameaça de uma ofensiva russa no Leste do país, enquanto o Kremlin desmente qualquer ameaça contra a Ucrânia.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...