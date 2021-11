Biden e Xi juntos em cimeira virtual

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, reúnem-se esta segunda-feira numa cimeira virtual. Washington espera que a conversa possa criar condições de alguma estabilidade face ao aumento da tensão entre as duas maiores economias mundiais.





Biden e Xi já protagonizaram duas conversas telefónicas desde que o norte-americano chegou à Casa Branca, a última das quais em setembro. Contudo, o encontro da próxima segunda-feira será o primeiro em que os dois chefes de Estado se reúnem no formato de cimeira desde a posse de Biden, em janeiro do ano passado.





A relação entre os EUA e a China tem estado em mínimo, com tensões crescentes em áreas que vão desde o comércio global aos direitos humanos, passando pelas ambições regionais da China.





O posicionamento do governo de Xi não tem passado despercebida a Biden, numa altura em que a China tem intensificado os exercícios militares perto de Taiwan nos últimos meses.y





No que toca ao comércio, Pequim tem pressionado a administração Biden a suspender as tarifas impostas na era Trump, mas Washington não avançou nessa área, mantendo-as em vigor e optando por abrir uma nova ronda de negociações.





Apesar da crescente divisão, a CNBC escreve que Biden tem tentado manter linhas de comunicação abertas com Pequim. De acordo com a cadeia de televisão norte-americana, a visão da administração Biden é a de que "a competição intensa requer diplomacia intensa". Essa foi aliás a justificação apontada por um funcionário da Casa Branca àquela televisão. "Como o presidente Biden deixou claro, ele saúda a competição acirrada, mas não quer conflito", adiantou a mesma fonte à CNBC.



Cimeira do clima



Nos últimos dias da cimeira do clima, em Glasgow, a relação entre os Estados Unidos e a China também deu sinais de menor tensão com o enviado especial da administração Biden para o tema, John Kerry, a mostrar publicamente as conversações que ia mantendo com a delegação chinesa com vista à obtenção de um acordo na COP 26.



A primeira vez que Biden e Xi Jiping estiveram reunidos foi em março, Anchorage, no Alasca, quando os Estados Unidos e a China realizaram a primeira reunião cara a cara desde que Joe Biden tomou posse. Contudo, o encontro deixou claras divisões profundas entre os dois país. Em junho, os dois chefes de Estado voltaram-se a encontrar em Carbis Bay, no Reino Unido, na véspera da reunião do G7.