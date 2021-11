Encontro virtual entre Biden e Xi Jinping termina com promessas de cooperação

O mundo estava de olhos postos no encontro virtual entre os líderes dos dois gigantes económicos. A reunião entre Joe Biden e Xi Jinping foi mais extensa do que era antecipado e terminou com promessas de maior cooperação entre as duas partes.



Reuters Cátia Rocha 07:38







A reunião entre os líderes das duas potências durou mais de três horas, ultrapassando a expectativa inicial, e cobriu um longo número de tópicos, que foram desde a área do comércio até Taiwan, passando também pela área dos direitos humanos. Apesar da extensão da conversa, o encontro terminou praticamente sem novidades de relevo, apenas com promessas de diálogo e cooperação.

Enquanto o Presidente chinês chamou ao encontro entre os dois uma reunião de "velhos amigos", Joe Biden preferiu referir a responsabilidade dos dois países para garantir que a tensão crescente entre os dois lados não resulta em conflito. Além de uma guerra comercial em curso, também a origem da pandemia de covid-19, por exemplo, também é um tema sensível entre as duas partes.

"Parece-me que a nossa responsabilidade enquanto líderes da China e dos EUA passa por garantir que a nossa concorrência entre países não termina em conflito, quer seja intencional ou não intencional", afirmou Joe Biden em declarações feitas a propósito deste encontro.

Já Xi Jinping frisou que, "enquanto as duas maiores economias mundiais e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China e os EUA precisam de aumentar a comunicação e a cooperação".

Num comunicado emitido pela Casa Branca sobre as principais conclusões deste encontro, é referido que as duas partes discutiram "a complexa natureza da relação entre os dois países e a importância de gerir a competição de uma forma responsável".

