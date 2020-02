Na frente climática, a Fundação Gates irá trabalhar em tecnologias para baixar as emissões de dióxido de carbono, nomeadamente formas de garantir energia "neutras" e baratas para países pobres - e em inovações que ajudem na adaptação de populações vulneráveis à crise climática. Um dos projetos em curso é um fundo de investimento de 100 milhões de euros para financiar o investimento em novas tecnologias de energias limpas criado em parceria com a Comissão Europeia "Lidar com as alterações climáticas vai exigir níveis históricos de cooperação mundial, quantidades sem precedentes de inovação em quase todos os setores da economia, mobilização generalizada de energias limpas como a solar ou a eólica, e um esforço concertado para se trabalhar para as pessoas mais vulneráveis", escreve Gates, assumindo que a crise climática é um dos problemas mais desafiantes da humanidade.Melinda Gates também é taxativa. "Os dados são inequívocos: não interessa em que lugar do mundo se nasça, a vida será mais difícil se for uma rapariga". "A razão para que o ritmo de progresso para mulheres e raparigas ter sido tão glacial não é um mistério. É o resultado direto do facto de, apesar dos esforços valentes de ativistas e movimentos feministas - o mundo ter recusado fazer da igualdade de género uma prioridade", critica Melinda, apontando o dedo aos líderes mundiais por não terem dado os passos para que haja mudanças reais.Na publicação no seu blog, Gates revela que nos últimos 20 anos da Fundação gastou 53,8 mil milhões de dólares (49,13 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 25% do PIB português anual). Até ao momento, o foco tem sido a melhoria da saúde pública a nível mundial e a educação nos Estados Unidos, prioridades que continuarão. Só mais recentemente é que a família Gates tem virado as suas atenções para o clima e a igualdade de género, o que se torna agora evidente.A Fundação Gates tem atualmente à sua disposição 47 mil milhões de dólares (42,92 mil milhões de euros), o que resulta da contribuição do casal mas também de amigos próximos como é o caso do bilionário Warren Buffett, fundador da Berkshire Hathaway.