Fim de uma era: Bill Gates sai da administração da Microsoft

Bill Gates saiu do Conselho de Administração da Microsoft, empresa que co-fundou e que liderou como CEO até 2008, anunciou esta sexta-feira a empresa.





A empresa assinala que Gates continuará a desempenhar o papel de conselheiro tecnológico do CEO Satya Nadella e de outros executivos de topo da Microsoft.



"Foi uma tremenda honra e privilégio trabalhar e aprender com o Bill ao longo dos anos. O Bill fundou a nossa empresa com uma crença no poder de democratização do software e uma paixão para resolver os principais desafios da sociedade. E a Microsoft e o mundo estão melhores graças a isso", refere Satya Nadella, citado no comunicado.

Em comunicado, a Microsoft refere que Bill Gates sai do "board" para "dedicar mais tempo às suas prioridades filantrópicas, incluindo a saúde, desenvolvimento, educação e alterações climáticas".