China volta a fazer soar alarmes. O que se passa?

A redução, pela Moody's, da perspetiva de "rating" da China veio reavivar os receios sobre a saúde económica do país. Teme-se um abrandamento da atividade económica no médio prazo. A agência norte-americana explica a redução do “outlook”, de "estável" para "negativo", com o facto de a conjuntura económica adversa poder obrigar o Estado chinês a ter de apoiar as empresas locais.

