Congresso vota "plano histórico" de Biden que alarga apoios sociais e ambientais

O "plano histórico" do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para apoiar a economia enfrenta esta sexta-feira uma batalha decisiva. A Câmara dos Representantes vai votar o pacote de 1,85 biliões de dólares, que promete reforçar os apoios sociais e um maior investimento em cuidados de saúde e no combate às alterações climáticas.



Considerado um "salto gigante em frente" pelo ex-presidente Barack Obama, o plano "Build Back Better" ("Construir Melhor", em português) enfrenta fortes críticas dos republicanos e dividiu a bancada dos democratas, com os mais centristas e fiscalmente conservadores a levantarem objeções ao proposto.



Com mais de 1.600 páginas, o plano de Joe Biden começou a ser votado às 8h00 (12h00 em Lisboa), depois de o presidente dos Estados Unidos ter defendido aos congressistas que o pacote proposto vai "mudar para melhor a vida de milhões de pessoas", garantindo melhorias na saúde, cuidados infantis e outros serviços sociais.



Entre as medidas previstas no plano estão 150 mil milhões para construir casas de renda acessível, 200 mil milhões de dólares para prolongar o crédito fiscal às famílias, uma redução significativa nas despesas de saúde para famílias carenciadas e, para 555 mil milhões de dólares para promover a utilização de carros elétricos,



Para financiar este pacote, Joe Biden propõe a criação de um imposto mínimo de 15% sobre os lucros das grandes empresas, um imposto adicional de 5% sobre rendimentos superiores a 10 milhões de dólares anuais e outro de 3% sobre rendimentos superiores a 25 milhões anuais, bem como penalizações para empresas com sede em paraísos fiscais.



Joe Biden tinha originalmente apresentado um plano de 3,5 biliões de dólares, mas teve de reduzir a despesa orçamentada para apaziguar os democratas moderados, admitindo ainda possíveis alterações na legislação caso seja aprovada pela Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e encaminhada ao Senado (câmara alta).



Para esta sexta-feira, está também agendada a votação de um plano de investimentos no valor de 1 bilião de dólares.