Volodymyr Zelensky na sua conta no Twitter.Na rede social, o presidente ucraniano disse ter mantido esta quarta-feira uma "conversa longa e significativa" com Xi Jinping, a primeira desde o início da invasão russa. "Creio que esta chamada, bem como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, vão dar um forte impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais", escreveu Zelensky.

Depois do tweet do presidente ucraniano, a

On the Ukraine crisis, China always stands on the side of peace. Its core stance is to facilitate talks for peace. — Hua Chunying ??? (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

A conversa diplomática começou por ser avançada pela estatal chinesa Xinhua , depois foi confirmada porporta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, deu mais detalhes sobre a chamada entre os dois líderes. "Relativamente à crise na Ucrânia, a China está sempre do lado da paz. A sua principal posição é a de facilitar as conversações para a paz", escreveu também no Twitter.

"A China não criou a crise na Ucrânia, nem faz parte dessa crise. Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e um país importante e responsável, a China não ficaria de braços cruzados, nem juntaria achas à fogueira, e muito menos iria explorar a situação para proveito próprio", acrescentou a porta-voz.



China did not create the Ukraine crisis, nor is it a party to the crisis. As a permanent member of the UN Security Council and a responsible major country, China would not sit idly by, nor would it add oil to the fire, still less exploit the situation for self gains. April 26, 2023

Hua Chunying confirmou ainda que a China vai enviar um representante a Kiev. "A China vai enviar o representante especial do governo para os assuntos euro-asiáticos à Ucrânia e a outros países, para manter uma comunicação aprofundada com todas as partes sobre a resolução política da crise na Ucrânia", anunciou.





"A China é coerente e clara na disponibilidade para desenvolver relações bilaterais com a Ucrânia. Ambas as partes devem levar por diante a tradição de respeito mútuo e sinceridade e fazer avançar a parceria estratégica China-Ucrânia", concluiu a porta-voz chinesa.



Rússia reage com ceticismo



Moscovo já assinalou a "disposição" de Pequim para dar início a um processo de negociação, mas mostrou-se cético sobre a vontade de Kiev num caminho para a paz.



"Anotamos a disposição da China para iniciar um processo de negociação. No entanto, acreditamos que o problema não é ausência de bons planos. Até agora, o regime de Kiev tem rejeitado quaisquer iniciativas sensatas para uma resolução política e diplomática da crise ucraniana e tem condicionado eventuais negociações com ultimatos e exigências obviamente irrealistas", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, em declarações aos jornalistas.



"Assim, é improvável que os fantoches controlados por Washington apreciem qualquer pedido de paz", criticou Maria Zakharova.