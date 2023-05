Trump: "Se fosse presidente acabaria com a guerra na Ucrânia num dia"

Leia Também Noite agitada em Kiev. Ucrânia diz ter abatido 21 drones lançados pela Rússia

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que, se fosse reeleito, seria capaz de pôr termo à guerra na Ucrânia num só dia, durante uma entrevista com Nigel Farage no canal GB News. "Se eu fosse Presidente, acabaria com a guerra num dia. Levaria 24 horas", disse Donald Trump, para quem um acordo "seria fácil". "Muito tem que ver com dinheiro. Essa guerra tem de ser travada. É um desastre".Apesar de enfrentar uma série de investigações, incluindo processos-crime, Donald Trump planeia uma segunda candidatura à Casa Branca no próximo ano, considerando mesmo que tem "muito boas hipóteses" de vencer as eleições presidenciais em 2024.Na conversa com o antigo líder do Partido do Brexit, o republicano aproveitou também para tecer duras críticas à atuação do seu sucessor no contexto da guerra da Ucrânia, sustentando que Joe Biden permitiu a invasão por parte da Rússia."Putin nunca teria entrado na Ucrânia se não houvesse incompetência por parte da sua administração, a atual administração", declarou. "Ele não ia invadir, isso nunca foi mencionado e eu conhecia-o muito bem".A conversa com Farage aconteceu no segundo de dois dias de visita de Trump à Escócia a propósito da abertura de um campo de golfe nas vésperas da coroação do rei Carlos III, marcada para sábado, dia 6, à qual Joe Biden não irá comparecer. Uma decisão "muito desrespeituosa", qualificou Trump, apesar de esta ter motivos históricos, já que nunca um presidente norte-americano assistiu à coroação de um monarca britânico.