Criação de emprego nos Estados Unidos acelera para 263 mil em novembro

"Registou-se um aumento notável no setor de lazer e turismo, saúde e governamental", detalha o departamento norte-americano, acrescentando que no comércio a retalho a empregabilidade abrandou.



11.784,00 pontos, enquanto o "benchmark" S&P 500 perde 1,61% para 4.016,00 pontos e o industrial Dow Jones recua 1,25% para 34.000,00 pontos.

As empresas norte-americanas criaram 263 mil postos de trabalho em novembro, divulgou esta sexta-feira o Departamento de Estatísticas do Trabalho do outro lado do Atlântico. A criação de emprego em novembro superou os números de outubro, em que foram criados 261 mil postos de emprego.Já a taxa de desemprego fixou-se nos 3,7% em novembro, não tendo existido qualquer alteração face a outubro. "O número de pessoas desempregadas manteve-se praticamente inalterado nos seis milhões em novembro", refere o Departamento de Estatísticas do Trabalho.Os dados esta sexta-feira divulgados mostram que o mercado de trabalho continua robusto, apesar dos sucessivos aumentos das taxas de juro. Este é um dos dados a que a Reserva Federal norte-americana está atenta no momento de decidir o curso da política monetária.As bolsas norte-americanas negociavam no vermelho no "premarket", com o tecnológico Nasdaq Composite a ceder 2,31% para