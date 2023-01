Défice comercial turco mais do que duplica em 2022

O défice comercial da Turquia subiu 138,4% em termos homólogos, atingindo 110,19 mil milhões de dólares (102,9 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em 2022, revelou o ministério do comércio turco esta segunda-feira.As exportações pularam 12,9% para 254,2 mil milhões de dólares - o valor mais elevado de sempre - e as importações aumentaram 34,3% para 364,4 mil milhões de dólares.Em conferência de imprensa, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, explicou que "o objetivo é assegurar que a Turquia está entre os dez países que mais exporta no mundo", acrescentando que "o número de nações e regiões para as quais a Turquia exportou com a moeda nacional [a lira] atingiu 197" no ano passado.Especificamente no último mês do ano, o défice comercial aumentou 52% face a 2023, chegando aos 10,38 mil milhões de dólares. Em dezembro, as exportações registaram um incremento de 3,1% fixando-se nos 22,92 mil milhões e as importações subiram 14,6% atingindo 33,3 mil milhões de dólares.