Centro comercial de império turco dos media arrestado por incumprimento de dívida

Um centro comercial detido pelo maior império dos media da Turquia, localizado no coração de Istambul, foi arrestado depois de a empresa ter falhado em pagar parte da sua dívida, naquele que é o mais recente golpe sofrido pelo grupo devido a empréstimos não pagos.



Segundo a Bloomberg, o Denizbank AS, a filial turca do Emirates NBD Bank PJSC, afirmou ter tomado posse do Demiroren Shopping Mall, com uma área de 1.765 metros quadrados, situado na zona turística de Taksim, da Demiroren Holding AS por causa de uma dívida, sem que tenha facultado, porém, mais detalhes.





O Demiroren é tido como próximo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, com o negócio a abarcar, além da comunicação social, imobiliário ou energia.Em 2018, o grupo comprou o jornal Hurriyet e o canal de televisão CNN Turk por quase mil milhões de dólares, transformando-os em veículos pró-governo, de acordo com a agência de notícias financeira que indica que os pagamentos dos empréstimos usados para financiar essas aquisições ficaram sob pressão depois de as audiência terem caído e a lira turca enfraquecido face ao dólar norte-americano.O grupo encetou conversações para reestruturar aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares em empréstimos em 2021, mais de metade dos quais com o estatal Ziraat Bankasi AS. No entanto, segundo a Bloomberg, o banco e a sua unidade imobiliária acabariam por confiscar entretanto de um terreno, assim como outro edifício que o Demiroren tem em Istambul por causa das suas dívidas.