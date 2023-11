Descartada hipótese de terrorismo em explosão na ponte que une os EUA e o Canadá

O FBI está a investigar a explosão de um carro na ponte Rainbow, que une os Estados Unidos ao Canadá, junto às cataratas do Niágara.



Segundo a Fox, duas pessoas que se encontravam no veículo que explodiu morreram e um agente da fronteira ficou ferido.





Inicialmente, tinha sido avançado que as autoridades estavam a investigar a possibilidade de atentado terrorista, mas a hipótese foi, entretanto, descartada e tudo indica que se tenha tratado de um acidente trágico.Na sequência do incidente, a fronteira entre os dois países foi encerrada e o mesmo aconteceu com outros quatro postos fronteiriços na zona ocidental do Estado Nova Iorque, ao qual pertence a zona das cataratas do Niágara.