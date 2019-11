Desvalorização do kwanza empurra Angola para recessão de 1,5% em 2020

"Antevemos que a economia se vá contrair pelo quinto ano consecutivo em 2020 devido à inflação elevada, aperto orçamental e uma contínua fraqueza do setor petrolífero, que fará com que o PIB caia 1,5% no próximo ano", afirmou John Ashbourn, o analista que segue a economia de Angola na Capital Economics, em entrevista à Lusa, a partir de Londres, a sede da desta consultora.

Entre as previsões destes analistas está a de que o rácio da dívida pública sobre o produto interno bruto (PIB) deverá ultrapassar os 100% este ano, podendo aumentar ainda mais se a moeda nacional continuar a desvalorizar-se: "Com quase quatro quintos da dívida em moeda estrangeira, o rácio vai provavelmente ultrapassar os 100% do PIB este ano".





A contínua desvalorização do kwanza pode, aliás, fazer este rácio chegar a 110% ou 115%, alertam os analistas, considerando, no entanto, que a sua análise aponta, pelo contrário, para uma queda exagerada do kwanza nas últimas semanas, devendo valorizar-se no futuro próximo.