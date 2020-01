A dívida global totalizava 253 biliões de dólares no final de setembro do ano passado, acima dos 250,9 biliões registados três meses antes. Nos EUA e Austrália registaram-se máximos, enquanto na China o endividamento voltou a acelerar.

A dívida global atingiu um novo recorde de 322% do PIB no terceiro trimestre de 2019, e deverá continuar a subir, de acordo com um relatório do Instituto de Finanças Internacionais.





Segundo os dados deste organismo, no final de setembro, a dívida global totalizava 253 biliões de dólares, o que traduz um aumento face aos 250,9 biliões de dólares registados três meses antes, no final do segundo trimestre.