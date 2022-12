A dívida mundial caiu para 247% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Em comparação com o ano anterior, o rácio da dívida mundial encolheu 10 pontos percentuais em relação ao PIB, o que faz deste o maior recuo anual dos últimos 70 anos, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).A dívida mundial, tendo em conta os stocks de dívida pública e dívida privada não-financeira (das famílias e empresas), fixou-se, segundo o FMI, nos 235 biliões de dólares em 2021, atingindo um novo máximo histórico.A maior queda anual na dívida mundial deu-se nas economias avançadas. Nessas, a dívida pública e privada caiu em média 10 pontos percentuais no ano passado, para 292% do PIB. No caso da dívida das famílias, houve um recuo de 2 pontos percentuais do PIB face ao ano anterior.Já nos mercados emergentes, o rácio da dívida reduziu-se sete pontos percentuais para 192% do PIB e o resultado só não foi melhor devido à China que viu a sua dívida aumentar de forma significativa em 2021. Excluindo a China, a dívida dos países emergentes recuou para 130% do PIB no ano passado.Ainda assim, esta queda anual na dívida mundial correspondeu apenas a um terço do aumento registado no ano anterior, quando o rácio da dívida subiu 29 pontos percentuais, para 256% da riqueza produzida a nível mundial (226 biliões de dólares).Em contrapartida, os países com baixos rendimentos viram a sua dívida pública e privada aumentar para 88% do PIB em 2021.No que toca à dívida pública mundial, os dados do FMI indicam que o endividamento dos países caiu de 100% do PIB mundial para 96% do PIB em 2021, suportado sobretudo por "um forte crescimento real do PIB" e a retirada das medidas orçamentais para mitigar o impacto da pandemia de covid-19. A subida da inflação deu também uma ajuda, tendo em conta que, como a dívida pública não é atualizada à taxa de inflação, o seu peso no PIB cai.Ainda assim, o maior contributo para a redução da dívida pública mundial veio do forte crescimento pós-pandemia. O FMI estima que "o crescimento real do PIB ajudou a reduzir a dívida pública do G20 em quase 4,5 pontos percentuais do PIB, em média, enquanto a subida da inflação reduziu os rácios da dívida em cerca de 5% do PIB".A maior queda foi ainda maior na dívida privada não-financeira. O FMI estima que a dívida das famílias e das empresas (excluindo a banca) tenha caído de 160% do PIB mundial para 153% do PIB em 2021. A queda da dívida das empresas (4,2 pontos percentuais do PIB) foi superior à da dívida das famílias (1,4 pontos percentuais)."As excecionais taxas de crescimento e a inflação ajudaram a reduzir a dívida do setor privado em todo o mundo. Por exemplo, entre os países do G20, em média, a recuperação económica permitiu reduziu em quase 7% do PIB [a dívida privada não-financeira], enquanto a inflação reduziu a dívida em mais de 6,5 pontos percentuais do PIB, compensando parcialmente o aumento em 2020", indica o FMI.