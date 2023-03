Banco Mundial vê crescimento potencial da economia em mínimos de três décadas

O "limite de velocidade" da economia mundial, o ritmo máximo a que pode crescer no longo prazo sem uma inflação galopante, deve cair até 2030 para valores mínimos de três décadas, estima o Banco Mundial.





Num relatório divulgado nesta segunda-feira, 27 de março, o Banco Mundial explica que as "crises sistemáticas" do sistema bancário e as consecutivas recessões "têm efeitos duradouros no crescimento e no desenvolvimento" das economias e dos Estados.

Leia Também Crescimento do PIB mundial vai ultrapassar comércio global pela 1.ª vez em 25 anos



O relatório faz uma análise aprofundada das taxas de crescimento potencial depois da Covid-19 e da invasão russa da Ucrânia, descrevendo-as como o "limite de velocidade" da economia global. E chega a uma conclusão "preocupante": quase todas as forças económicas que alavancaram o progresso e a prosperidade nas últimas três décadas estão a cair.



Em resultado, entre 2022 e 2023 o crescimento potencial do PIB mundial deve cair "perto de um terço" face à taxa que apresentava durante a primeira década deste século - para 2,2% por ano.



Para as economias em desenvolvimento, a queda também vai ser acentuada: de 6% por ano entre 2000 e 2010 para 4% por ano no resto desta década. "Estas quedas serão muito mais acentuadas no caso de uma crise financeira global ou de uma recessão", avisa o Banco Mundial.



"Podemos estar perto de uma década perdida para a economia global", disse Indermit Gill, o economista chefe do Banco Mundial. "A queda tem implicações sérias na redução da pobreza, aumento das desigualdades e alterações climáticas. Mas ela é reversível, através de políticas que incentivem o trabalho, aumentem a produtividade e acelerem o investimento", defendeu, citado em comunicado.



Banco Mundial pede políticas ambiciosas



A análise do Banco Mundial mostra que o PIB potencial mundial pode ser alavancado até 0,7 pontos percentuais, para uma taxa anual de 2,9%, se os países adotarem medidas sustentáveis e orientadas ao crescimento. Isto podia atenuar o abrandamento esperado do PIB potencial a nível mundial.



O Banco Mundial pede, assim, para se alinharem as políticas monetárias e orçamentais, bem como enquadramentos financeiros. "Os decisores políticos devem priorizar o controlo da inflação, garantir estabilidade no sistema financeiro, reduzir a dívida e restaurar a prudência orçamental".



Estas políticas, consideram, "podem ajudar os países a atrair investimento". Nesse sentido, defendem uma aceleração do investimento em áreas relacionadas com a transição energética, a redução dos custos das trocas comerciais, aumentar a participação da força de trabalho (metade do abrandamento esperado até 2030 deve-se às alterações demográficas, avisam os economistas), entre outras questões.