Donald Trump: “Missão cumprida!”

Foi assim que Donald Trump reagiu este sábado através da rede social, após o ataque aéreo realizado esta madrugada contra três alvos sírios, tendo sido lançados mais de 100 mísseis.

EUA, Reino Unido e França avançaram na madrugada deste sábado com um ataque aéreo contra três alvos na Síria, justificando a acção com o objectivo de dissuadir o regime de Bashar al-Assad de repetir o alegado uso de armas químicas na sua guerra contra os rebeldes.

"Tão orgulhoso" das forças militares dos EUA que, "depois de se gastar milhares de milhões" de dólares, se tornarão no melhor que "o nosso país alguma vez teve. Não haverá nada nem ninguém perto sequer!", realçou o presidente americano através do Twitter.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!