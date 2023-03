Emirados Árabes Unidos e Turquia acordam aumentar comércio até 37,6 mil milhões

Leia Também EUA e Emirados criam junta para gerir associação bilateral de energia limpa

Os Emirados Árabes Unidos e a Turquia assinaram esta sexta-feira um acordo de associação económica para impulsionar o comércio que pode chegar aos 40 mil milhões de dólares (cerca de 37,6 mil milhões de euros) em cinco anos, anunciou fonte oficial."Espera-se que o acordo ajude a aumentar o comércio bilateral não petrolífero para 40 mil milhões de dólares anuais no prazo de cinco anos, enquanto cria 25 mil novas oportunidades de emprego até 2031. Além disso, espera-se que aumente as exportações de petróleo dos Emirados Árabes Unidos [EAU] para a Turquia em 21,7%", noticiou a agência noticiosa dos Emirados, WAM.Os Presidentes dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, testemunharam a assinatura em reunião virtual em Abu Dhabi com a presença do ministro da Economia dos Emirados, Abdulla bin Touq al Marri e do titular turco do Comércio, Mehmet Mus.Este acordo anuncia "uma nova era de cooperação bilateral entre os dois países que ajuda a estimular o comércio, aumentar o fluxo de investimentos e criar oportunidades conjuntas em setores prioritários", segundo a WAM."Temos o prazer de assinar este Acordo de Parceria Económica Abrangente, que os Emirados Árabes Unidos veem como um acordo de grande importância com um país valioso e amigável", disse Bin Zayed na videoconferência, acrescentando estar confiante na capacidade do povo turco de "prevalecer e avançar para o progresso e desenvolvimento".Por seu lado, Erdogan afirmou que hoje é um dia em que ambos os países escrevem "um novo capítulo" nas suas relações bilaterais, acrescentou a WAM.Ancara e Abu Dhabi romperam as suas relações em 2013 devido às posições que enfrentaram em diferentes conflitos na região, incluindo o alegado apoio dos Emirados ao golpe fracassado na Turquia em 2016.Os dois países reataram as relações em 2021 após uma visita de Bin Zayed à Turquia.No ano passado, a visita de Erdogan aos Emirados aproximou os dois países ainda mais com a assinatura de acordos em diversas áreas de investimento, indústria e defesa, entre outras áreas.