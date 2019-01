Erdogan ganha poderes de emergência para intervir de forma mais direta na economia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan recebeu poderes de emergência que lhe permitem agir de forma mais ampla e direta na economia quando se considerar que a estabilidade financeira do país está ameaçada.





A atribuição destes poderes foi votada favoravelmente pelo parlamento na quarta-feira, e permitirá ao presidente tomar todas as medidas necessárias no caso de um "desenvolvimento negativo" que possa contaminar todo o sistema financeiro.





O parlamento também aprovou a formação da Comissão de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento, que trabalhará no sentido de coordenar os esforços contra riscos à estabilidade financeira e à segurança, e que deverá iniciar funções após a aprovação do presidente.





O país está, desta forma, a reforçar as suas defesas contra uma eventual crise financeira mais profunda, seis meses depois do colapso da lira ter afetado toda a economia.





A Bloomberg sublinha que a crise cambial, que se estendeu a muitos emergentes, e o consequente aumento nos custos de financiamento, estão a ter efeitos tão negativos como a tentativa fracassada de golpe de Estado há dois anos e meio, que exigiu que fosse decretado estado de emergência até julho do ano passado.





De acordo com a lei, o presidente está agora autorizado e é responsável pela "implementação de todas as medidas que vão além dos poderes" da Comissão de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento, que será formada sob a supervisão do Ministério das Finanças.





Erdogan, conhecido pela sua aversão à subida dos juros pelo banco central, está assim a assumir mais poderes na esfera da economia, numa altura em que a Turquia caminha em direção à sua primeira recessão em uma década.





O país ainda está a sofrer os efeitos da crise cambial que as autoridades atribuíram a uma conspiração estrangeira num contexto de crise diplomática com os EUA.