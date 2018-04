Estados Unidos vão anunciar novas sanções contra a Rússia

Os Estados Unidos vão impor novas sanções à Rússia, em resposta ao uso de armas químicas na Síria, anunciou este domingo Nikki Haley, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.





Haley concretizou que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunciará novas sanções na segunda-feira dirigidas directamente a todas as empresas que negoceiem equipamentos relacionados com o líder sírio Bashar al-Assad e as suas armas químicas.