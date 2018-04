EUA e aliados bombardeiam alvos na Síria. Guterres pede contenção

Os EUA, a França e o Reino Unido lançaram ataques durante a noite contra alvos relacionados com a produção e armazenamento de armas químicas pelo Governo de Bashar Al Asad. António Guterres, secretário-geral da ONU, pediu contenção aos Estados-membros para evitar uma escalada. Moscovo quer reunião do Conselho de Segurança.

Dissuadir o regime de Bashar Al Assad de repetir o uso de armas químicas na sua guerra contra os rebeldes. Foi este o objectivo do ataque aéreo lançado na madrugada de sábado pelos EUA, Reino Unido e França contra vários alvos na Síria.

Foram evitadas zonas com presença militar russa ou iraniana. O Kremlin já reagiu com o embaixador da Rússia para os EUA, Anatoly Antonov, a avisar que o ataque "terá consequências". Moscovo avançou com a convocação urgente do Conselho de Segurança da ONU para "discutir as acções agressivas dos EUA e dos seus aliados".