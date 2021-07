EUA: Inflação sem alimentos e energia com maior subida em 30 anos.

A inflação nos Estados Unidos atingiu os 5,4% em junho em termos de variação anual, acima dos 5% registados em maio, anunciou esta terça-feira o Departamento de Estatísticas do Trabalho norte-americano.O índice de preços no consumidor (IPC) registou a maior subida desde antes da crise financeira de 2008 e superou o valor médio estimado pelos economistas ouvidos pela Dow Jones, que apontavam para uma subida de 5%.E excluindo os preços de alimentos e energia, mais voláteis, o chamado IPC "core" subiu 4,5% face a junho do ano passado, naquela que é a maior subida desde setembro de 1991. Os economistas esperavam um valor de 3,8% para este indicador.Os futuros em Wall Street reagiram em forte queda logo após os dados serem conhecidos.