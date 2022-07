Ex-braço direito de Isabel dos Santos quer colaborar com as autoridades angolanas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Diz ainda que Manuel Vicente, ex-líder da Sonangol, está a ser protegido pelas autoridades angolanas e acusa João Lourenço e o procurador-geral de Angola de terem escondido das autoridades holandesas um acordo que aprovaram em fevereiro de 2019 entre a Sonangol e Isabel dos Santos. Esse acordo terá sido feito 10 meses antes da apreensão de todos os bens da filha de José Eduardo dos Santos.

Mário Leite da Silva, ex-braço direito de Isabel dos Santos, tem "integral disponibilidade" para colaborar com as autoridades angolanas nos processos em que esta é arguida, avança esta terça-feira o "Observador" . O anúncio foi feito numa carta enviada ao presidente de Angola, João Lourenço, antes da morte de José Eduardo dos Santos.Na carta de 51 páginas a que o Observador teve acesso, Mário Leite da Silva revela que Isabel dos Santos terá usado a empresa Exem Energia Investimentos, da qual era dona, para reembolsar a Sonangol pelo financiamento que acordou com o seu marido, Sindika Dokolo, para ter uma participação na Galp. O reembolso terá sido de 72 milhões de euros e Sindika Dokolo terá registado um ganho de 12 milhões de euros.Mário Leite da Silva pede ainda que haja uma "separação processual" da sua "situação jurídica" face à da empresária de quem foi o braço-direito desde meados de 2000.