Guterres apela a Trump para não resgar acordo sobre nuclear do Irão

António Guterres elevou a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, instando Donald Trump a não rasgar o acordo sobre o programa nuclear do Irão sem ter uma boa alternativa pensada.

Em entrevista à Rádio 4 da BBC, o secretário-geral das Nações Unidas defende que o acordo assinado em 2015 sobre o programa nuclear iraniano "foi uma importante vitória diplomática". "Considero que será importante preservá-lo mas também acho que existem áreas em que é determinante ter um diálogo relevante porque vejo a região numa fase muito perigosa".

"Se um dia houver um melhor acordo para substituir o actual, tudo bem, mas não devemos rasgar [o actual acordo] sem termos uma boa alternativa", sustentou o português.