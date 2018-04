Netanyahu afirma que Irão tem "programa nuclear secreto"

General Ciresp

Há 10 minutos

Se e verdade q portugal e lixo,tambem nao e menos verdade q o medio oriente e so POLVORA.Vao ser a nossa dor de cabeca no futuro,aliaz ela ja comecou a meia duzia de anos atraz,sensivelmente.A morte de Saddam Hussein e Muammer Kaddafi abriram as portas da desgraca.