Harvey Weinstein entregou-se às autoridades

O advogado do produtor disse que não ia comentar a rendição de Weinstein. O produtor sempre negou todas as acusações de sexo não consensual.

Anteriormente um dos mais influentes nomes em Hollywood, o produtor caído em desgraça Harvey Weinstein entregou-se esta sexta-feira pelo início da manhã na esquadra de Nova Iorque para enfrentar as acusação de assédio sexual.O produtor chegou à esquadra de Nova Iorque na ilha de Manhattan onde deverá ser confrontado com as acusações de assédio e ataque sexual a pelo menos uma das dezenas de mulheres que o acusaram de as ter agredido sexualmente, avança o The New York Times, citado pela Sábado