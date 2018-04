Jacarta ameaça bloquear Facebook caso fuga de dados tenha afectado indonésios

O governo da Indonésia avisou o Facebook para um eventual encerramento da rede social no país, caso haja alguma prova de que há violação de dados dos cidadãos, assim como, se durante as eleições presidênciais no país, marcadas para 2019, não existir um filtro para as notícias falsas, de acordo com a Bloomberg.





Os últimos tempos não têm sido fáceis para o Facebook. Depois da polémica em torno do facto de a empresa Cambridge Analytica ter sido capaz de aceder a informação pessoal de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social, sem a permissão dos mesmos, e que essa informação terá ajudado a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016, a Indonésia teme que a corrida à Presidência do país, que começa em Setembro, possa ser corrompida.