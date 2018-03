O Comissário da Justiça da União Europeia já reagiu aos escândalos relacionados com o Facebook, o político questiona a rede social sobre se os dados dos cidadãos europeus também foram afectados no "recente escândalo". E pergunta ainda ao Facebook se tem "a certeza absoluta" que o caso da empresa Cambridge Analytica não se vai voltar a repetir, de acordo com a Reuters.

Isto depois de ter sido descoberto que a empresa Cambridge Analytica foi capaz de aceder a informação pessoal de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook, sem a permissão destes. A nova polémica gira em torno do facto de os utilizadores da rede terem descoberto agora que as chamadas feitas através de smartphones com sistema Android e as mensagens enviadas por SMS foram igualmente guardadas pela rede social, de acordo com a Bloomberg.





A rede social mais utilizada do mundo já veio negar que tenha armazenado, de forma secreta, as chamadas e mensagens dos utilizadores que usam dispositivos móveis Android. Tendo esclarecido que para a utilização de ferramentas como o Mensenger é necessário fazer um registo que requer acesso à lista de contactos ou ao histórico das chamadas feitas nos dispositivos Android. O algoritmo recomenda amigos e é capaz de distinguir entre contactos pessoais ou de trabalho.





"As pessoas têm que concordar expressamente para usar este recurso", afirma a empresa, citada na Bloomberg. No entanto, o Facebook já informou que este registo pode ser desactivado nas configurações.