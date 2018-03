Facebook introduz mudanças para dar mais controlo aos utilizadores

Depois da polémica em torno do facto de a empresa Cambridge Analytica ter sido capaz de aceder a informação pessoal de mais de 50 milhões de contas do Facebook, sem a permissão do público, e depois dos utilizadores descobrirem ainda registos na rede social de chamadas feitas pelo smartphone e de mensagens enviadas por SMS dos últimos anos, o Facebook anuncia algumas alterações que vão permitir ao utilizador controlar mais os seus dados pessoais.





A rede social mais utilizada do mundo vai facilitar o controlo de dados redesenhando o menu de configurações dos dispositivos móveis, "ao invés de as definições estarem distribuídas por quase 20 ecrãs diferentes, estão agora acessíveis em apenas um único lugar" afirma o Facebook em comunicado, anunciado esta quarta-feira, 28 de Março.





Além desta alteração, o Facebook vai ainda criar um novo menu de atalho para a secção de privacidade, onde os utilizadores podem proteger melhor as suas contas, controlar mais as suas informações pessoais e gerir quem vê as suas publicações e informações de perfil: "esta experiência é agora mais visual, clara e fácil de encontrar", de acordo com o comunicado da empresa.





"Ouvimos dizer que as configurações de privacidade e outras ferramentas importantes são muito difíceis de encontrar, e que é preciso fazer mais para manter as pessoas informadas", disse Erin Egan, directora-chefe de privacidade do Facebook, em declarações, citadas na Reuters. E acrescenta que estes escândalos mostraram "quanto mais trabalho precisamos fazer para aplicar as nossas políticas e ajudar as pessoas a entender como o Facebook funciona e as escolhas que têm sobre os seus dados".





A empresa vai ainda proceder a actualizações dos termos de serviço e da política de dados da rede social, de modo ser possível fazer um download da informação partilhada no Facebook, com o intuito de esclarecer melhor as informações que são guardadas por esta rede social e de que formas são utilizadas, como refere o comunicado da rede social.



Passará também a haver um acesso mais fácil a ferramentas para encontrar, descarregar e apagar os dados dos utilizadores no Facebook. Isto porque "há quem queira apagar informação que partilhou no passado, há quem seja apenas curioso e queira verificar que informação é que o Facebook tem", por isso mesmo, o novo "Aceda à sua Informação" vai permitir que os utilizadores tenham acesso e consigam gerir toda a informação na rede social (publicações, reacções ou comentários).