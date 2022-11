Inflação na Rússia recua para 12,6% em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação homóloga na Rússia recuou para 12,6% em outubro, após ter atingido um máximo de 20 anos em abril, na sequência da ofensiva russa na Ucrânia, indicou hoje a agência de estatísticas Rosstat.No mês de abril, a inflação homóloga atingiu um valor que não era registado desde 2002, situando-se em 17,8%, mas tem caído desde então.Apesar de continuar a um nível bastante elevado, a inflação baixou dos 13,68% que tinha atingido em setembro para 12,6% em outubro, segundo os dados divulgados pela Rosstat.Em outubro, os preços permaneceram estáveis em relação a setembro, mas os dos bens alimentares registaram um ligeiro aumento de 0,3%.O aumento de preços da Rússia começou durante a recuperação verificada após a pandemia de covid-19, com a subida das matérias-primas, mas agravou-se depois das sanções internacionais impostas a Moscovo devido à sua intervenção militar na Ucrânia.O banco central russo antecipa que no fim do ano a inflação deverá situar-se entre 12 e 13%.