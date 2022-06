Inflação nos Estados Unidos bate os 8,6%. Mercados afundam

A inflação nos Estados Unidos atingiu em maio os 8,6%, um máximo em 40 anos, acima da previsão dos analistas que estimavam que se situasse no 8,3%.O Bureau of Labor Statistics indica que o Índice dos Preços no Consumidor (IPC) subiu 1% em maio. Depois de ter subido 0,3% em abril, as estimativas apontavam agora para um aumento entre 0,6% e 0,9%.

Retirando os alimentos e a energia, a inflação ao ano passa a 6% e no mês aponta para 0,6%, também acima da previsão dos analistas que apontavam para 5,9% e 0,5% respetivamente.Em reação aos números divulgados esta sexta-feira, as ações no "pre-market" norte-americano afundaram, antes da abertura de Wall Street, sobrecarregando também as praças europeias que já estavam a negociar com perdas.Os investidores temem agora que a Reserva Federal adote uma política monetária ainda mais apertada, na reunião marcada para a próxima semana, apontando para subidas de 50 pontos base das taxas de juro diretoras em junho, julho e setembro.