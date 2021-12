Inflação nos EUA dispara para 6,8%, máximo desde 1982

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação norte-americana acelerou para os 6,8% em novembro face a igual mês de 2020, naquela que é a maior subida desde 1982, revelou esta sexta-feira o Departamento de Estatísticas do Emprego. Ou seja, ainda era presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan.A subida dos preços foi impulsionada pela energia, com os preços neste setor a dispararem 33,3% nos últimos 12 meses. Aqui, destacam-se os preços da gasolina, com um "salto" de 58,1%, um valor inédito desde abril de 1980, ainda na Administração Carter.Mas também a alimentação regista uma subida acumulada em 12 meses de 6,4%, a maior subida desde 2008, enquanto na restauração o incremento de 5,8% é o mais elevado desde janeiro de 1982.O presidente norte-americano, Joe Biden, já tinha indicado ontem que os valores que hoje seriam divulgados " não refletiriam a descida nos preços , nomeadamente na energia, sentido nas últimas semanas.