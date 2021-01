Máfia italiana torna-se influencer das redes sociais

A máfia italiana está a recorrer às redes sociais para fortalecer a sua marca. A página de Facebook "Onore e Dignità" (Honra e Dignidade em português) é um exemplo disso.À primeira vista parece uma página focada em partilhar mensagens motivacionais com os seus mais de 18 mil seguidores. O conteúdo consiste numa mistura entre imagens de rosas e corações, citações do escritor Paulo Coelho e algumas tiradas com sabedoria de gangsters (um dos "posts" exibe uma imagem com largas somas de dinheiro acompanhada pela frase "quando isto está envolvido, não se pode confiar em ninguém").O responsável pelo conteúdo é Vincenzo Torcasio. O chefe de um dos clã da infame 'Ndrangheta, uma das redes mafiosas mais conhecidas de Itália, passou cinco anos a construir a presença digital da organização na plataforma social.A página de Facebook não faz nenhuma referência direta a atividades criminosas. Em vez disso, alerta para os riscos de se ser traído por pessoas próximas, para a necessidade de ter "sangue frio" e demonstrar respeito pelos grandes chefes de organizações mafiosas como o célebre Raffaele Cutolo, que liderou a Camorra napolitana.Ao Financial Times, Anna Sergi, criminologista na Universidade de Essex no Reino Unido, observa que o uso de redes sociais por parte da máfia italiana é uma tentativa de promover e defender valores culturais."Nem sempre a identidade mafiana é a mesma que a das atividades da organização", destaca. "Para quem pertence aos clãs, [a máfia] é muita vezes um estilo de vida a que está associado um sentimento de pertença (...). Para essas pessoas, é natural que se defendam valores numa altura em que são atacados pelo Estado".Por sua vez, Federico Varese, especialista em crime organizado na Universidade de Oxford, salienta que a "máfia esteve sempre envolvida no negócio de construção de uma marca" e que apesar do "meio ter mudado" os "objetivos continuam a ser os mesmos"."Marcas criminosas fortes permitem reduzir o uso de violência", explica. "Se me pedir dinheiro emprestado e souber que faço parte da máfia, saberá que eu sou uma pessoa séria. Esta reputação permite-me evitar violência, o que poderia atrair atenções. A construção da marca é pois um investimento racional".A prisão de Vincenzo Torcasio em 2017 levou a que não voltasse a ser publicado conteúdo na página "Onore e Dignità". Ainda assim, a página continua online.Existem outros exemplos da expansão da máfia italiana para as plataformas digitais. No ano passado, numa estratégia que visava apelar à população mais jovem, um grupo de adolescentes, alguns dos quais com ligações a famílias criminosas da 'Ndrangheta, publicaram um vídeo de uma canção de rap no Youtube. O vídeo foi filmado em Calábria (a região mais pobre de Itália) e já teve mais de 267 mil visualizações.