Maioria dos membros da Fed consideram que meta da inflação foi alcançada

A vasta maioria dos elementos do Federal Open Market Committee (FOMC) da Reserva Federal (Fed) norte-americana considera que o objetivo para a inflação foi alcançado mas admitem que ainda é necessário mais progresso no mercado laboral, segundo as atas da reunião realizada a 27 e 28 de julho divulgadas esta quarta-feira."A maioria dos participantes considera que o 'standard' do Comité de "progresso substancial" rumo ao objetivo de máximo emprego ainda não foi atingido", pode ler-se no documento. "Ao mesmo tempo, a maioria dos membros assinalaram que o 'standard' foi alcançado no que respeita ao objetivo para a estabilidade dos preços".As atas da Fed eram aguardadas com expetativa pelos analistas e investidores, em busca de sinais sobre o calendário para o início da retirada de estímulos à economia. A próxima reunião formal da Fed está agendada para 21 e 22 de setembro, mas na próxima semana decorreNo comunicado divulgado após a reunião de final de julho, a Fed assinalava que a economia "fez progressos" rumo aos objetivos de uma inflação de 2% sustentada e máximo emprego, tendo o presidente da Reserva Federal apontado, na conferência de imprensa, que "o mercado laboral tem ainda muito para recuperar".Esta visão já foi, desde então, reiterada por diversos elementos do FOMC, mas alguns elementos, com destaque para Eric Rosengren, presidente da Fed de Boston, a defender que está disponível para anunciar na próxima reunião os planos para a redução dos estímulos ("tapering") se os números do emprego em setembro forem positivos.