Morreu Frank Carlucci, antigo embaixador dos EUA em Portugal

O antigo embaixador dos Estados Unidos em Portugal (1975-1978) e ex-secretário da Defesa Frank Carlucci morreu no domingo na sua casa em McLean, no Estado da Virginia, aos 87 anos, noticiaram hoje os 'media' norte-americanos.

Segundo o jornal The Washington Post, que cita uma amiga da família de Frank C. Carlucci III, Susan Davis, o também ex-vice-diretor da CIA (serviços secretos norte-americanos) e antigo conselheiro de segurança nacional morreu em sequência de complicações relacionadas com a doença de Parkinson.