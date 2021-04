Morreu o príncipe Filipe, o marido da rainha Isabel II

"É com muita dor que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte do seu amado marido, sua Alteza Real o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo", lê-se no comunicado.





"Sua Alteza Real morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Serão feitos mais anúncios a seu tempo. A Família Real junta-se às pessoas de todo o mundo a lidar com esta perda."

(notícia em atualização)