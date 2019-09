Na envelhecida Singapura, idosos aprendem a programar software

A maioria das pessoas de 65 anos de idade gostaria de terminar as suas carreiras e chegar à reforma.

Mas, em Singapura, que tem um dos maiores níveis de esperança média de vida no mundo, de quase 85 anos, e onde o governo planeia aumentar a idade da reforma em breve, trabalhadores estão a ser pressionados a aprender novas habilidades para continuarem a ser produtivos.

Valerie Yeong-Tan, que trabalha há 47 anos na Singapore Telecommunications, é um exemplo desta realidade. Valerie Yeong-Tan é administradora do departamento de recursos humanos sem nenhum conhecimento prévio de programação, mas foi recentemente persuadida a fazer cursos de criação de bots para aperfeiçoar as suas habilidades.

"A aprendizagem é um processo permanente e quero manter a minha mente ativa", afirmou a profissional de 65 anos, numa entrevista no novo escritório da Singtel em Singapura, onde realizará o treino. "Também espero incentivar e inspirar a geração mais jovem de trabalhadores e mostrar-lhes que se pode aprender novas habilidades, não importa o quão longe esteja na carreira."

Yeong-Tan participou do curso Bot Maker Training, durante quatro dias, e do Bot Maker Hackathon, durante dois dias, ambos organizados pela Singtel, onde a administradora desconhecia a terminologia básica de programação. Agora, Yeong-Tan usa as novas habilidades para automatizar processos, como a elaboração de relatórios, orçamentos e outras tarefas repetitivas, economizando horas da jornada de trabalho.

Em Singapura, onde a produtividade cai à medida que a força de trabalho envelhece, trabalhadores estão a ser incentivados a adquirir novas habilidades para um mundo digital.

Agências do governo como Workforce Singapore e SkillsFuture Singapore oferecem vários programas para ajudar na qualificação e contratação de profissionais. No ano passado, 431 mil singapurenses recorreram ao SkillsFuture Credit - que subsidia cursos aprovados pelo governo - em comparação com 285 mil em 2017.

As empresas também fazem a sua parte. A Singtel anunciou que investirá 32,7 milhões de dólares nos próximos três anos para aperfeiçoar as habilidades digitais dos seus funcionários. Está a oferecer cursos e programas de treino internos adicionais numa variedade de campos relacionados à tecnologia, que variam de recursos 5G à análise de dados.

(Texto original: In Aging Singapore, 65-Year-Olds Are Learning How to Code)