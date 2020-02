Nancy Pelosi rasga discurso de Donald Trump após Estado da União

.@SpeakerPelosi tore it up pic.twitter.com/5NJAbdVSN1 — Lynese Wallace (@Ms_Wallace4) February 5, 2020

Como resposta, após o final do discurso do presidente dos EUA, Pelosi agarrou nas folhas de Trump e rasgou-as à frente do Congresso.Segundo a CNN, canal de notícias americano que cita uma fonte, a atitude não terá planeada, e Pelosi justificou-se perante um produtor da Fox News: "Foi a coisa mais cortês que eu poderia fazer considerando as alternativas".

Pela segunda vez na história (Bill Clinton fê-lo em 1999), um Presidente dos Estados Unidos fez o discurso anual do Estado da União durante um processo de impeachment em que o seu cargo está a ser posto em causa. Este ano, esperava-se que o presidente aproveitasse o momento para se defender face às acusações de abuso de poder de que é alvo, no entanto, o foco acabou por ser outro.Ao chegar à tribuna para falar diante do Congresso, Trump protagonizou o primeiro momento de tensão da noite ao não cumprimentar Nancy Pelosi deixando-a de mão estendida.