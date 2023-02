O raio-x de Soros ao mundo. Do vigarista Trump ao perdedor Xi

George Soros foi um dos participantes na Conferência de Segurança de Munique e não foi brando no uso das palavras para classificar Vladimir Putin, Donald Trump , Xi Jinping e Recep Erdogan, entre outros.





George Soros é o fundador da Soros Fund Management e fundador e presidente da Open Society Foundation, tendo iniciado a sua atividade filantrópica em 1979.





Eis uma súmula da sua intervenção nesta conferência.



A guerra na Ucrânia e o alívio das sociedades abertas





Segundo George Soros, os Estados Unidos, o Reino Unido e União Europeia concordam que a única maneira de acabar com a guerra na Ucrânia é vencê-la. Uma vez que "a oposição da Câmara dos Deputados liderada pelos republicanos torna improvável outro grande pacote de financiamento bipartidário dos EUA", há apenas uma "estreita janela de oportunidade no final desta primavera" para o exército ucraniano montar "um contra-ataque, que poderia determinar o destino da invasão russa da Ucrânia", avisa.





O filantropo e investidor lembrou que a presidente da Moldávia, Maia Sandu, alertou que Putin está planear um golpe de Estado contra o país. Esta ameaça, alerta Soros, "poderia ser executada antes do aniversário" da invasão, classificando como provável sucesso da "aposta desesperada" de Putin em recorrer a mercenários do Grupo Wagner de Yevgheny Prigozhin. Prigozhin recebeu "ordem de Putin para produzir uma vitória antes do aniversário da invasão russa" e está atualmente a tentar cercar a cidade de Bakhmut. "É possível que consiga mas considero improvável porque o exército ucraniano está oferecendo forte resistência e, uma vez que a Ucrânia possa usar as armas que lhe foram prometidas, a situação será invertida", afirma.





Se o exército russo entrar em colapso, Soros acredita que haverá consequências de longo prazo. Os países da antiga União Soviética "mal podem esperar" para ver o exército russo derrotado na Ucrânia, argumenta, "porque querem afirmar a sua independência". Isso resultaria na "dissolução do império russo", trazendo "enorme alívio para as sociedades abertas e tremendos problemas para as fechadas", uma vez que o império russo "não representaria mais uma ameaça para a Europa e para o mundo".





O futuro dos EUA, o "vigarista" Trump e a terceira via





Sobre os Estados Unidos, George Soros diz que o país não está no bom caminho e que a presidência de Trump prejudicou significativamente sua democracia.



A esperança de Soros para 2024 é que Trump, um "vigarista cujo narcisismo se transformou em uma doença", lute pela indicação republicana com o senador da Florida, Ron DeSantis. Ele prevê que Trump perderá e concorrerá como candidato presidencial de um terceiro partido, o que resultaria numa vitória esmagadora dos democratas e "forçaria o Partido Republicano a se reformar".





No entanto, admite que "pode ser um pouco tendencioso" sobre esta questão. "Como participantes queremos mudar o mundo a nosso favor" enquanto "como observadores queremos entender a realidade como ela é" observa Soros, acrescentando que "esses dois objetivos interferem um com o outro".



O renascimento democrático da Índia

George Soros considera que o incitamento à violência "contra os muçulmanos foi um fator importante" na "ascensão meteórica" de Narendra Modi. Embora "possa ser ingénuo", o fundador da Open Society espera "um renascimento democrático na Índia". A queda das ações do parceiro comercial próximo de Narendra Modi, Gautam Adani, acusado de manipulação mercado, "enfraquecerá significativamente o domínio de Modi sobre o governo federal da Índia" e levará a esse renascimento democrático ao abrir a porta "para pressionar por reformas institucionais muito necessárias ". Embora Modi não fale sobre tema, o primeiro-ministro indiano "terá de responder às perguntas de investidores estrangeiros e do Parlamento".



As culpas de Erdogan na Turquia

Relativamente à Turquia, Soros argumenta que o presidente Erdogan administrou mal a economia do país e "tornou-se mais autocrático ", tentando prender seu oponente mais poderoso, o presidente da câmara de de Istambul, e proibir o partido curdo de participar das eleições que enfrenta em maio. No entanto, não poderá quebrar a tradição de permitir que os partidos políticos fiscalizem a contagem dos votos, tornando "difícil a falsificação dos resultados".



Após o terremoto devastador deste mês, os cidadãos estão zangados "por causa da resposta lenta do governo e do desejo de controlar todos os esforços de ajuda". A devastação "não foi obra do destino" de acordo com Soros. "As práticas de construção negligentes da Turquia e o modelo de crescimento impulsionado por Erdogan pioraram tudo".



Xi Jinping, um perdedor óbvio

Sobre a China, George Soros sustenta que Xi Jinping é um perdedor óbvio e que a sua estreita associação com Putin iria prejudicá-lo.



Para o filantropo, a maioria dos problemas de Xi Jinping são autoinfligidos. Ele começou a administrar mal a economia desde o início de seu governo, quando se esforçou para desfazer as conquistas reformistas de Deng Xiaoping. Soros está "convencido" de que Xi não permanecerá no cargo por toda a vida e que, enquanto estiver no poder, a China não florescerá.



Por enquanto, os erros de julgamento de Xi criaram uma "posição doméstica fraca", o que o fez responder positivamente à oferta do presidente Biden em Bali para baixar a temperatura entre os EUA e a China. Todavia, a descoberta do balão de vigilância chinês "azedou as relações".