George Soros passa controlo do seu império para o filho Alex

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

George Soros, o filantropo e multimilionário que nasceu na Hungria, está a passar o controlo do seu império, avaliado em 25 mil milhões de dólares, ao filho Alex Soros, de 37 anos. George Soros, 92 anos, tem cinco filhos e fundou a Open Society Foundation (OSF) para apoiar causas sociais.





Alex, citado pelo Walll Street Journal (WSJ), diz que a sua estratégia irá passar por alargar os objetivos liberais do pai. "Pensamos da mesma maneira". Entre as causas defendidas por Alex Soros constam o direito de voto e o direito ao aborto, bem como a igualdade de género, sendo que planeia continuar a usar os bolsos fundos da família para apoiar políticos norte-americanos de esquerda.





A Open Society Foundations (OSF), fundação sem fins lucrativos dos Soros, destina cerca de 1,5 mil milhões de dólares por ano a grupos como os que apoiam os direitos humanos em todo o mundo e ajudam a construir democracias. O dinheiro da fundação também vai para universidades e outras organizações educacionais.





Segundo conta o WSJ, durante anos, Jonathan Soros, o meio-irmão mais velho de Alex, foi apontado como o sucessor do pai George. Jonathan, advogado com formação em finanças trabalhou na Open Society Foundation e estabilizou o fundo de investimento de Soros quando este atravessou um período complicado. Todavia deu-se uma desavença entre ambos e Alex acabou por ganhar a confiança do pai, substituindo-o nas deslocações aos escritórios da organização em todo o mundo. "Ele mereceu-a", disse George.





Alex Soros está preocupado com a possibilidade de Donald Trump regressar à Casa Branca, sugerindo um papel financeiro significativo para a organização de Soros na corrida presidencial de 2024. "Por muito que gostasse de tirar o dinheiro da política, enquanto o outro lado o estiver a fazer, nós também teremos de o fazer", afirmou o gestor citado pelo Wall Street Journal.





George Soros construiu a sua fortuna nas décadas de 1970 e 1980 como gestor de fundos de cobertura que apostava nos mercados globais de ações, obrigações e divisas com base nas suas previsões de mudanças económicas e políticas. Ganhou notoriedade em 1992 quando apostou na queda da libra, estratégia com a qual lucrou mais de mil milhões de dólares.