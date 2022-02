Oficial de navio russo ordena a ucranianos que se rendam. Áudio capta a resposta que deram antes de morrerem

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá fazer uma homenagem póstuma ao grupo de 13 guardas fronteiriços cujas últimas palavras foram captadas num áudio, segundo o Pravda.

O Serviço de Estado Transfronteiriço reportou que a comunicação com os guardas se perdeu quando a ilha foi tomada pelo inimigo.

O áudio captou o momento em que, de um navio de guerra russo, saiu a ordem de rendição dada por um oficial aos guardas ucranianos que estavam a defender a Ilha das Serpentes, no Mar Negro – sob pena de serem mortos se não o fizessem.

No mesmo áudio, é possível ouvir que os guardas responderam "Go f--k yourself" antes de os russos abrirem fogo, diz o The Sidney Morning Herald.





last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022

"Estes guardas fronteiriços morreram heroicamente, sem se renderem. Cada um deles será condecorado, postumamente, com o título de Herói da Ucrânia", disse Zelensky.