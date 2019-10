Europe is forecast to be the region with the slowest growth in merchandise exports in 2019.





Apesar de a OMC não nomear os casos de conflitos comerciais, há mais de um ano que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está a criar incerteza com efeitos negativos para vários países, incluindo os da Zona Euro. O conflito entre as duas maiores economias do mundo já registou vários avanços e recuos, mas a tendência subjacente tem sido de agravamento das tarifas de parte a parte. No entanto, também é de notar que há tensões comerciais entre outros países, nomeadamente o Japão e a Coreia do Sul.



"Os conflitos comerciais são o maior risco descendente para as projeções, mas os choques macroeconómicos e a volatilidade financeira também são potenciais gatilhos para uma desaceleração mais acentuada", argumentam os economistas da OMC, assinalando que o crescimento das exportações e das importações travou "em todas as regiões e em todos os níveis de desenvolvimento na primeira metade de 2019".



Para o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo, os conflitos comerciais estão ter um impacto negativo nas empresas dado que estas adiam investimentos que melhoram a produtividade, o que promove a melhoria das condições de vida dos cidadãos. "A criação de emprego também pode ser prejudicada uma vez que as empresas empregam menos funcionários para produzir bens e serviços para exportação", acrescenta.





O ambiente de incerteza é também visível nas palavras usadas em relatórios de instituições, empresas ou dos Estados. Segundo a OMC, um índice que mede essa incerteza mundial atingiu este ano um máximo desde 2005, o primeiro ano para o qual há dados. Mas há uma solução:"Resolver os desentendimentos comerciais iria permitir aos membros da OMC evitar esses custos [económicos]", considera Azevêdo, pedindo aos países que cooperem numa reforma da OMC que a torne "mais forte e mais eficaz".