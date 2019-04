OMC pede medidas urgentes para travar desaceleração do crescimento do comércio mundial

Os dados foram divulgados na conferência "Sistema Multilateral de Comércio: Situação Atual e Perspetivas" que contou, na Cidade do México, com o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo.

"Os nossos economistas preveem que a taxa de crescimento do volume de comércio de mercadorias cairá em 2019 até 2,6% e não haverá progressão", afirmou o diretor-geral.

O responsável da OMC referiu que, em 2018, o crescimento foi de 3% e em 2017 de 4,6%, para classificar que a diminuição prevista para 2019 é "uma má notícia para todo o mundo", porque é necessário que "o comércio mundial funcione bem".

Roberto Azevedo explicou que, em 2018, o crescimento do comércio desacelerou por diversos motivos, entre os quais a aplicação de novos regulamentos e medidas restritivas que "afetaram consideravelmente".

O representante da OMC também mencionou a volatilidade dos mercados financeiros, a desaceleração do crescimento económico mundial e a imposição de condições monetárias mais restritivas em países desenvolvidos.

As tensões comerciais "têm repercussões económicas reais" que aumentam a incerteza e provocam grandes perturbações, acrescentou.

"As causas destas tensões são bastante complexas e estão sobretudo relacionadas com a revolução tecnológica que estamos a presenciar. Nas nossas economias estão a gerar-se perturbações no mercado de trabalho que estão a alterar a paisagem política", acrescentou.