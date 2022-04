OMC corta previsões de crescimento do comércio internacional devido à guerra

Para a Comunidade dos Estados Independentes, que inclui a Rússia e os vizinhos, mas não a Ucrânia, as projeções apontam para uma queda de 7,9%, com uma descida na ordem dos 12% nas importações, com a OMC a apontar que, além da guerra, também as sanções do Ocidente contra a Rússia e a Bielorússia deve atingir a região.





A Organização Mundial do Comércio (OMC) cortou as previsões de crescimento do comércio internacional este ano em mais de um terço de 4,7% para 3% devido à guerra na Ucrânia.O organismo, com sede em Genebra, alertou que as projeções de crescimento para 2022 e 2023 - de 3,4% - "são menos certas do que o normal devido à natureza fluída do conflito".A OMC também reviu em baixa as estimativas de crescimento económico de 4,1% para 2,8% em 2022, apontando para 3,2% em 2023.O conflito entre a Rússia e Ucrânia, dois grandes exportadores de cereeais e de fertilizantes, também pode causar fome generalizada, alertou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advertindo contra as restrições às exportações e contra o açambarcamento de comida.