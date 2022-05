Exportações e importações em alta, mas a desacelerar em março

Em março de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +13,6% e +30,0%, respetivamente, salientando-se os aumentos nas exportações e importações de Fornecimentos industriais (+24,8% em ambos os fluxos) e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (+132,8%).

Os números divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, continuam a mostrar uma tendência de crescimento, mas com uma desaceleração face ao mês anterior, quando as exportações tinham crescido 19,9% e as importações 43,3%

Em termos trimestrais, confirmam-se, apenas com uma leve revisão, os valores já adiantados no final de abril numa primeira estimativa rápida: no 1º trimestre de 2022, as exportações aumentaram 18,2% e as importações cresceram 36,8% em relação ao mesmo período de 2021. Comparando com o 1º trimestre de 2020, as exportações e as importações aumentaram 25,6% e 29,0%, respetivamente (+21,5% e +25,9%, pela mesma ordem, face ao 1º trimestre de 2019), conclui o INE.

Contas feitas, o défice da balança comercial de bens aumentou 1.290 milhões de euros em março, face ao mesmo mês de 2021, atingindo 2.415 milhões de euros. Excluindo o peso dos Combustíveis e lubrificantes, o défice foi 1.447 milhões, mais 599 milhões de euros relativamente a março de 2021.

Em termos de produtos, nas exportações o destaque foi para os fornecimentos industriais, com um aumento de 24,8%, sobretudo nos produtos transformados e principalmente para Espanha, diz o INE. O organismo de estatísticas destaca, por outro lado, a redução nas exportações de material de transporte (-6,9%), sobretudo para Espanha e Reino Unido.

Já nas importações, salienta-se o acréscimo nos combustíveis e lubrificantes (+132,8%), refletindo a subida dos preços, bem como o aumento de fornecimentos industriais (+24,8%), aqui sobretudo produtos transformados, num e noutro caso provenientes principalmente de Espanha.

