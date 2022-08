Pelosi vai mesmo a Taiwan já amanhã, avança o WSJ

Leia Também EUA pedem à China que condene Russia pela invasão da Ucrânia

Nancy Pelosy deverá mesmo passar por Taiwan, no seu périplo pela Ásia, que começou esta segunda-feira em Singapura. O Wall Street Journal indica - citando fontes próximas do assunto - que a líder do Congresso dos Estados Unidos (EUA) terá reuniões marcadas para terça-feira ao final do dia e quarta-feira.A chegada de Pelosi deverá estar iminiente, indica a publicação, apesar dos detalhes da visita ainda não serem conhecidos. Na agenda estarão encontros com oficiais de Taiwan.A confirmar-se, será um escalar das tensões entre os Estados Unidos e a China. Pequim - que reinvindica Tawain como território chinês - já veio afirmar que a viagem será entendida como uma ameaça, tendo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, avisado que o gigante asiático "responderá com firmeza" ao que considera uma provocação e que os EUA terão de "assumir todas as consequências" decorrentes.Desde que a imprensa norte-americana avançou a possibilidade da viagem à Ásia de Pelosi passar por Taiwan, tanto representantes militares como civis chineses têm alertado para os possíveis resultados da visita da responsável norte-americana. Pelosi seria a primeira líder do Congresso a visitar a ilha em 25 anos.Uma visita oficial a Taiwan é vista por Pequim como um desrespeito do princípio de "uma só China", estatuto que o Estados Unidos têm reconhecido, mesmo mantendo ligações próximas com a região.