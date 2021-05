Plataforma portuguesa ajuda a erradicar pobreza extrema com criptomoedas

Cerca de 700 milhões de pessoas no mundo vivem abaixo do limiar da pobreza extrema, ou seja, com um rendimento diário abaixo de 1,9 dólares (1,5 euros), um problema social com consequências diretas no acesso a água, comida, cuidados de saúde e educação.

Consciente do problema, os portugueses Marco Barbosa, Bernardo Vieira e Afonso Barbosa juntaram-se para criar "tecnologia pelo bem", tendo desenvolvido a plataforma ImpactMarket, que pretende acabar com a pobreza extrema no mundo até 2030, através de doações monetárias feitas por esta via,

Lançada no final do ano passado, a empresa garante que é já o maior sistema de rendimento básico incondicional (Unconditional Basic Income ou UBI) em "blockchain" do mundo, com mais de 600 mil dólares doados a mais de 15 mil beneficiários em dez países.

"Todas as pessoas do mundo deveriam ter acesso a um rendimento básico, para se criar mais valor social e económico no mundo. A pensar nisso, desenvolvemos um sistema em ‘blockchain’ que gere contratos de UBI e distribui o dinheiro disponível pelas pessoas inscritas nas comunidades, garantindo uma base de rendimento que lhes permite o acesso a recursos básicos para que subsistam e invistam o seu tempo na procura de trabalho para melhores condições, o que tem impacto direto na economia mundial", explica Marco Barbosa, em comunicado.

E dá o exemplo de um casal refugiado no Gana com quatro filhos, um deles com Síndrome de Retts e dois com a possibilidade de o virem a também desenvolver. "A família recorreu à ImpactMarket para sustentar as deslocações hospitalares e despesas médicas. Com o apoio, puderam começaram a comercializar pequenos produtos, gerando recursos suficientes para construir o primeiro cabeleireiro no campo de refugiados onde se encontram", revela.

Com o UBI, afiança um dos fundadores do ImpactMarket, "estimulamos a economia, dado que estas pessoas passam a participar desta; damos melhores condições de vida a estas pessoas; ao mesmo tempo que existe uma gestão mais eficiente dos recursos alocados ao combate à pobreza extrema".

E dá mais este exemplo: "A pobreza infantil custa 500 mil milhões de dólares (408,4 mil milhões de euros) aos Estados Unidos (custos relacionados com a saúde, crime e educação). Segundo vários economistas, com apenas 1,75 mil milhões de euros, através de um sistema de UBI, seria erradicada a pobreza extrema nos EUA", afiança.

A ImpactMarket enaltece o facto de se apoiar na tecnologia "blockchain", uma rede "descentralizada, aberta e transparente, que por si só impossibilita processos fraudulentos e a corrupção na gestão das doações, um problema muito comum nos países em desenvolvimento, onde estas ajudas são cruciais", nota.

"O facto de não haver intermediários permite maior disponibilidade de capital para as populações. Dessa forma, qualquer pessoa do mundo com acesso à internet consegue fazer doações ou, inscrevendo-se numa comunidade que verifica a veracidade da situação, receber as doações", explica.

Em oito meses, a ImpactMarket assegura que já distribuiu "mais de 600 mil dólares (490 mil euros) de mais de 300 doadores por mais de 60 comunidades, que distribuíram o rendimento básico incondicional por cerca de 15 mil pessoas em países em desenvolvimento como a Argentina, Brasil, Cabo Verde, Filipinas, Ghana, Honduras, Nigéria, Quénia, Uganda e Venezuela (campos de refugiados, estudantes, bairros sociais, favelas, pequenos agricultores), o que representa cerca de 0.0015% da população em pobreza extrema", enfatiza.

Com presença em três continentes, a equipa conta chegar em breve a comunidades no Iémen, Moçambique, Zimbabué, Somália e Afeganistão onde, segundo a mesma start-up, "o impacto/dólar é mais elevado e contribui de forma mais significativa para o desenvolvimento das populações, e onde há difícil acesso a serviços financeiros".