Portuguesa ImpactMarket soma investimento de 1,9 milhões e lança ‘token’ para tirar milhões da pobreza

A portuguesa ImpactMarket contabiliza 2,1 milhões de dólares em investimento, o equivalente a cerca de 1,88 milhões de euros. A plataforma criada por Marco Barbosa, Bernardo Vieira e Afonso Barbosa pretende erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030, através de doações monetárias com recurso a tecnologia blockchain.Lançada no final de 2020, a plataforma opera na rede Celo e é já um dos maiores sistemas de rendimento básico incondicional (Unconditional Basic Income ou UBI) em "blockchain", tendo já doado 1,65 milhões de dólares a quase 25 mil beneficiários, distribuídos por mais de 25 países em desenvolvimento.Em comunicado, é indicado que este investimento permitirá à empresa "continuar o desenvolvimento do protocolo e expandir-se para comunidades vulneráveis nos países mais pobres do mundo".O investimento contou com 12 investidores, é explicado, incluindo a Celo Foundation, Davoa Capital, Flori Ventures, Eutopia Foundation, Valora e ainda investidores individuais, como Diogo Mónica (que lidera o unicórnio Anchorage), Marek Olszewski (Celo) ou Albert Wenger (USV).O total de investimento arrecadado pela ImpactMakert é composto na maioria por 1,6 milhões em rondas de investimento pre-seed e seed equities e em 500 mil dólares através de IDO (Initial DEX Offering). Este IDO atingiu o objetivo de 500 mil dólares em cerca de 17 minutos com o $PACT ‘governance token’ é explicado. Este token está disponível na Ubeswap e é possível ser acompanhado no CoinMarketCap e CoinGecko.Além do acesso ao rendimento básico incondicional, detalha a plataforma, estão também a ser desenvolvidos esforços para garantir um maior acesso a serviços financeiros e educação para estas comunidades mais frágeis, incluindo micro crédito ou poupança coletiva com recompensas.